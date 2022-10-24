Вице-премьер Украины поблагодарил Маска за дальнейшую работу Starlink в стране | 360°

Мир 24 октября 2022, 10:09 Вице-премьер Украины поблагодарил Маска за дальнейшую работу Starlink в стране Вице-премьер Украины Федоров поблагодарил Маска за обеспечение работы Starlink flickr

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Дальнейшая работа Starlink на Украине будет обеспечена, заявил в своем Twitter вице-премьер, министр цифровой трансформации этой страны Михаил Федоров. По словам чиновника, в этом его заверил американский миллиардер Илон Маск еще до того, как началось обсуждение вопроса о финансировании спутниковой сети.

Федоров обратился к Маску, поблагодарив за это решение.

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«Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlink на Украине», — напомнил министр.

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Ранее об этом же написал и сам предприниматель. По его словам, еще до ответа Минобороны США он сообщил Федорову, что SpaceX не отключит Starlink на Украине, даже если Пентагон откажет в финансировании.

В середине октября миллиардер выступил с заявлением, что SpaceX не может и дальше оплачивать обслуживание Starlink на Украине. По данным американских СМИ, SpaceX попросила Пентагон покрыть эти расходы. Позже Маск сообщил, что все-таки будет продолжать финансирование обслуживания Starlink на территории Украины.