Мир 30 марта 2024, 17:10 Вице-канцлер Германии дал «горький ответ» о сроках завершения конфликта на Украине Вице-канцлер Германии усомнился в «хорошем завершении» конфликта на Украине Freepik

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что пока не стоит надеяться на скорое завершение конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Европа стремится к миру.

«Мы стремимся к миру. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — сказал он видеообращении, опубликованном в соцсети X.

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Политик акцентировал внимание, что ЕС должен оценить риски угрозы безопасности. По его мнению, «было бы наивным» не подготовиться к «дальнейшим событиям» и не обеспечить защиту блока.

Хабек указал, что Россия перешла на военные рельсы и наращивает объем вооружений. Вице-канцлер вновь высказался в пользу поддержки Украины и не поддержал заморозку конфликта.

Ранее турецкий аналитик Берджан Тутар заявил, что Россия переиграла Запад, став новым центром силы.