30 марта 2024, 16:25
«Путин обыграл Запад». Россию назвали новым центром силы
Sabah: Путин обыграл Запад и сделал Россию новым центром силы
Президент России Владимир Путин переиграл западных противников, пытавшихся санкциями задавить страну. Фактически он разрушил миропорядок, «основанный на правилах» Запада. Об этом написал аналитик Берджан Тутар в колонке турецкой газеты Sabah.
Своими действиями Путин превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря, подчеркнул Тутар.
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США и ЕС развернули кампанию против России, надеясь на ее изоляцию, продолжил он. Однако это, по его оценке, только ускорило геополитическую интеграцию незападного мира.
По мнению Тутара, успех Путина заключается в умении противостоять санкциями благодаря эффективной экономической стратегии. На Западе не смогут остановить российского лидера, которого поддерживают внутри страны и за рубежом.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц не боится Путина. Дипломат утверждала, что Россия якобы намерена втянуть НАТО в конфликт.
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