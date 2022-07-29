Никто не должен гордиться поставками Германией оружия Украине, но Берлин не может отказаться от поддержки Киева в текущих условиях, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Его слова передает ТАСС.

Политик находился с рабочей поездкой в городе Байройт. Во время выступления местные жители свистели и выкрикивали в адрес Хабека «Разжигатель войны». Однако вице-канцлер уверен — поддержка Украины — «важное решение». Он также напомнил, что Германия считает спецоперацию ВС РФ «нарушением международного права».

Запад продолжает поставлять Украине вооружение, что подогревает конфликт. В Кремле неоднократно замечали — иностранные государства не хотят мира, они саботируют мирные переговоры. Ранее Аргентина, Мексика и Бразилия не стали поддерживать позицию Организации американских государств (ОАГ) по Украине.