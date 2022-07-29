Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать США в осуждении конфликта на Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции США по осуждению конфликта на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на декларацию.

Представители Аргентины, Бразилии и Мексики не стали подписывать заявление стран-участниц Организации американских государств (ОАГ). В документе осуждалась спецоперация ВС РФ на Украине. По мнению руководства латиноамериканских государств, конфликт идет на другом континенте и не находится в компетенции ОАГ.

Россия в феврале начала операцию по денацификации Украины в ответ на призыв о помощи со стороны ДНР и ЛНР. В Кремле подчеркивали, что Киев с 2014 года проводил геноцид населения Донбасса.

Однако весь мир предпочитал закрывать на это глаза. При этом ВСУ по-прежнему регулярно ведут обстрелы населенных пунктов, в результате чего гибнут мирные жители региона.