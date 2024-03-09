Мир 09 марта 2024, 20:40 Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, рассказывая о стоящих перед миром проблемах Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек выругался во время выступления перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Министр использовал нецензурное выражение, призывая нынешних политиков решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям, сообщила газета Der Spiegel.

«Решите те ****** (чертовы — прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — заявил Хабек.

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По словам немецкого министра, политики должны осознавать реальность, чтобы не повторять ошибок прошлого. Хабек в своем выступлении раскритиковал политику США в области климатических проблем.

В Германии персонал авиакомпании Lufthansa провел предупредительную забастовку, в результате более 80% рейсов отменили. Авиакомпания возобновила работу, но предупредила о возможных дальнейших отменах рейсов.