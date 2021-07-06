Появление более 20 мутаций коронавируса спрогнозировали в ближайшее время

В течение четырех месяцев в мире начнут циркулировать еще 22 мутировавших штамма коронавируса. К такому выводу пришли ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл. Результаты исследования опубликовал сайт medRxiv.

Специалисты создали математическую модель с помощью которой можно предугадывать изменения в белке коронавируса, через который инфекция попадает в организм. Ученые установили, что в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма, которые будут понижать защитную способность антител.

По данным сайта, в будущем исследователи смогут предугадывать зарождение новых мутаций SARS-CoV-2 за пять месяцев до того, как они распространятся на 1%.

По данным Университета Джона Хопкинса, с марта прошлого года в мире выявили 184 114 227 случаев COVID-19. От болезни умерли почти четыре миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта коронавируса, которые выявили в Великобритании, Бразилии, Индии и Южной Африке, в список «вызывающих озабоченность».