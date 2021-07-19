Вирусолог назвал преждевременной отмену ковидных ограничений в Великобритании

Начиная с понедельника, 19 июля, в Великобритании частично отменили масочный режим и сняли ограничения на работу ночных клубов и баров. Наличие средств индивидуальной защиты остается обязательным в транспорте и во время массовых мероприятий. Все это происходит на фоне значительного роста заражений коронавирусом. Вирусолог и профессор НИИ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» назвал снятие ковидных ограничений преждевременным, но объяснимым.

Он напомнил, что ночные бары и рестораны, где собираются большие компании, остаются главным источником распространения коронавируса. Отмену масочного режима и снятие других ограничений специалист объяснил усталостью населения. При этом решение властей Великобритании объясняется резким снижением смертей зараженных коронавирусом.

«Там высокая заболеваемость. Десятки тысяч человек заболевают каждый день. Но почти никто не умирает. Они считают, что с такой инфекцией можно жить без больших мер защиты. Мне это не нравится. Это несколько преждевременно, потому что могут появиться новые варианты коронавируса», — заявил Анатолий Альтштейн.

Профессор отметил, что применяемые в стране вакцины позволяют справляться с бушующим сейчас штаммом «дельта». Препараты плохо защищают от заражения, но помогают не допускать летальных исходов.

«Болезнь течет относительно легко, и в результате у них умирает достаточно мало людей. Они считают, что этого достаточно. Но на примере Великобритании мы видим успех вакцинации, которая сдержала рост прошлого штамма. Новый возбудитель она сдерживает недостаточно, но снимает тяжелые случаи летальности», — пояснил Анатолий Альтштейн.

Комментируя решение властей Франции ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса, профессор заявил, что это единственно правильное решение для борьбы с пандемией.

«Если нормально проводить вакцинацию современными вакцинами, то можно срезать все будущие волны и закрыть эту эпидемию через полгода», — отметил он.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что такую же практику хорошо ввести в России, где противники вакцинации превращают все в средневековье. По его мнению, французы подчинятся властям и смогут справиться с пандемией.

Согласно открытым данным, количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 50 тысяч в день. Это самый высокий показатель начиная с января 2021 года. Все зараженные уходят в обязательную самоизоляцию. Первый день снятия ограничений премьер-министр страны Борис Джонсон также проведет взаперти после контакта с зараженным министром здравоохранения Саджидом Джавидом.