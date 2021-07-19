«День свободы»: в Великобритании сняли ковидные ограничения, несмотря на рост заболеваемости

Законодательные ограничения в Великобритании, которое ввело правительство из-за пандемии коронавируса, перестали действовать в понедельник. Как сообщил ТАСС, дату отмены пришлось перенести на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в стране.

С понедельника англичанам больше не придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию, многие смогут вернуться на работу в офисы с удаленки. Откроются ночные клубы, люди вновь смогут собираться компаниями в помещениях и на улицах. Тем, кто вакцинировался, не нужно будет соблюдать карантин при въезде в страну из полутора сотен государств, в том числе, из России.

Британцы заранее назвали 19 июля «днем свободы». Хотя эксперты подчеркивают, что снятие всех ограничений, скорее, формальное. Маски все равно придется носить в транспорте и во время массовых мероприятий. Власти не обязуют, но рекомендуют жителям носить средства защиты в любой толпе, а также при посещении магазинов.

По данным опросов, две трети жителей страны переживают из-за роста числа заболевших и готовы продолжать носить маски в людных местах. Примечательно, что количество заразившихся в стране именно сейчас продолжает увеличиваться. Оно уже достигло 50 тысяч новых пациентов в сутки. Власти допускают, что в августе в день будут заболевать по 100 тысяч человек. Но в Лондоне не считают этот показатель критическим.

Также в Великобритании хотят отказаться вакцинировать детей и подростков старше 12 лет. Возможность поставить ребенку прививку сохранится, но только в исключительных случаях.