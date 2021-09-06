Названы наиболее опасные штаммы коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, какие штаммы коронавируса являются наиболее опасными. Об этом написало Ura.ru.

Наибольшую опасность представляют те штаммы, которые распространяются быстрее всего. На данный момент это южноафриканский штамм «бета» и индийский штамм «дельта» — последний особенно опасен, поскольку способен поражать меньшей долей вируса.

«Новый обнаруженный штамм „мю“ пока не очень опасен, так как пока в нем не выявлено ничего тревожного», — добавил медик.