Мир 04 апреля 2024, 15:21 Виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов не искали — Лавров Лавров: трагедию в одесском Доме профсоюзов никто не расследовал Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com / Global Look Press

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Расследование пожара в одесском Доме профсоюзов не проводилось. Даже Совет Европы не смог взять ситуацию под свой контроль. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинской проблематике.

Он напомнил о различных преступлениях ВСУ, в том числе о трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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«В Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах», — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что Совет Европы «быстро растратил свою репутацию», так как не он не смог провести расследование. По словам Лаврова, международная структура оказалась бессильной в данной ситуации.

Ранее глава МИД назвал Украину террористическим государством. По словам дипломата, украинские власти используют террор в отношении мирных граждан как в стране, так и за ее пределами.