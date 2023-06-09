Мир 09 июня 2023, 04:11 «Виновата администрация». Пользователи соцсетей возмутились убийством напавшей на россиянина акулы в Хургаде Ura.ru: пользователи соцсетей обвинили администрацию пляжа в нападении акулы на россиянина Pxhere

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Пользователей соцсетей возмутила поимка и убийство акулы, которая напала 8 июня на 23-летнего россиянина в Египте. Юзеры отметили, что произошедшее естественно для голодного хищника, а виновником они сочли администрацию пляжа, где все случилось. Об этом сообщило Ura.ru.

«А акула тут при чем? В тюрьму теперь ее посадят?», «Бедная акула, ее жалко», написали пользователи.

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Некоторые из комментаторов отметили, что произошедшее естественно, поскольку акула была голодна и это ее природа.

«К чему ее ловить? Устраивать эту показательную расправу, когда все произошло? Администрация отеля нашла крайнего, сняла с себя вину. Акула всего лишь животное, виновата не она, а администрация пляжа, которая знала о появлении акул на пляже еще вчера, но назвала их дельфинами», — написал еще один юзер.

С ним согласился и другой пользователь, который также считает виноватым в случившемся владельца отеля, которому принадлежал пляж, но не акулу.

Россиянин погиб в Хургаде после нападения акулы. По словам отдыхающих, полиция на время закрыла все пляжи, опасаясь, что кровь мужчины в воде привлечет новых хищников. Чтобы уберечь туристов от нападения акул, администрации отелей и частных пляжей огораживают участки моря специальными сетками. Но в этот раз морского хищника ничего не остановило.

Справиться с акулой практически невозможно, рассказал «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейна. По его словам, все инструкции, которые есть в интернете, не стоит рассматривать всерьез.