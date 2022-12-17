Мир 17 декабря 2022, 00:26 Винник попросил суд США освободить его под залог Россиянин Винник попросил суд США освободить его под залог из-за затягивания процесса freepik

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Обвиняемый в мошенничестве россиянин Александр Винник, находящийся в предварительном заключении в Калифорнии, попросил суд отпустить его под залог, сообщил ТАСС. По словам защиты, процесс сильно затягивается, поэтому Винник также потребовал установить сроки окончания досудебных процедур.

«Защита просит предоставить все относящиеся к делу документы в течение 60 дней», — говорится в обращении.

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Адвокаты Винника заявили, что он уже несколько месяцев содержится под стражей в ожидании обещанных доказательств, но документы в полном объеме так и не было предоставлены.

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Винника арестовали в июле 2017 года в Греции по запросу США. Его обвинили в создании без лицензии властей биржи криптовалют и отмывании денег. В январе 2020 года он был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем французским обвинениям и счел виновным лишь по одну американскому обвинению.

В августе этого года Винника перевезли из Франции в Грецию, а оттуда его переправили в США.