Эксклюзив 16 декабря 2022, 23:51 Игра по-крупному. Заявку Косова на вступление в ЕС назвали провокацией против Сербии Политолог Донцов: заявка Косова на вступление в ЕС является провокацией

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Днем 16 декабря Сербия передала миссии НАТО запрос на размещение своих сил в Косове и Метохии. Ранее власти непризнанной республики попросились в Евросоюз. Вместе с экспертами «360» попытался разобраться, насколько реальны оба этих сценария и как будет развиваться ситуация, если Североатлантический позволит сербам ввести своих силовиков.

Далее — прямая речь авторов.

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Политолог Никита Донцов: заявка Косова — это провокация

Я думаю, что подача Косовом заявки на вступление в Европейский союз — это провокация, потому что ЕС никогда быстро решения не принимает, и Косово по очевидным признакам не готово к вступлению в Европейский Союз, не соответствует их стандартам. Более того, целый ряд стран ЕС не признают независимость этого региона.

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Сейчас порядка пяти стран ЕС не признают независимость Косова, то есть они просто не проголосуют за то, чтобы она вступила в их совет. И очевидно, что и экономическое, и политическое состояние этого региона достаточно сложное, и они не заинтересованы в том, чтобы в эти непростые экономически времена для них брать на баланс какую-то дополнительную обузу. Так что с Косово, я думаю, абсолютно понятная ситуация.

РИА «Новости»

Что касается сербского контингента, здесь тоже ситуация сложная. С одной стороны, войска НАТО там присутствуют для того, чтобы якобы защищать Косово от сербов, а Сербию от Косово и всех остальных. А с другой стороны, надо учитывать, что Сербия в достаточно конфликтных отношениях с НАТО, Сербия не вступала в НАТО и не является его членом, и в то же время они помнят бомбардировки сербских городов войсками НАТО в 1999 году, поэтому у них отношения сложные, достаточно накаленные. Так что вряд ли НАТО пойдет им навстречу и согласится принять сербский контингент военной полиции в Косово. Соответственно, Косово будет решительно против этого решения.

Я думаю, что здесь с обеих сторон это попытка поднять ставки перед грядущими переговорами, которые должны привести к каким-то мирным договоренностям. Надо понимать, что этот конфликт произошел не вчера, этому конфликту уже несколько десятилетий, и вряд ли мы сейчас увидим его финальное разрешение путем каких-то переговоров. В то же время надо понимать, что сейчас он начал разгораться не просто так, очевидно, что это не случайность.

РИА «Новости»

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков: у Сербии больше шансов на вступление в ЕС

Маловероятно, что НАТО одобрит запрос Сербии, потому что возвращение белградских полицейских и военнослужащих будет означать фактически возвращение контроля над этой частью Северного Косова.

Если говорить о предоставлении Косову статуса кандидата, то я не знаю, при каких условиях это может произойти. Все-таки пять стран ЕС не признают Косово как независимое государство, и крайне маловероятно, что это произойдет.

Мне кажется, что Сербия раньше пойдет по евроинтеграционному пути и гораздо раньше получит реальные шансы вступить в ЕС.

Это, безусловно, будет завязано на признании Косова Белградом.