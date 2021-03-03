Тихановскую увидели в Хельсинки в кортеже с охраной

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую увидели в Хельсинки в сопровождении охраны. По финской столице она передвигается в кортеже из автомобилей бизнес-класса.

В кортеж Тихановской входят три машины бизнес-класса: Audi A7, минивэн Mercedes и микроавтобус Volkswagen. Представительница белорусской оппозиции всегда находится в сопровождении помощников, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Рядом с Тихановской постоянно работают как минимум четыре охранника.

Тихановская приехала в Хельсинки 1 марта и пробудет в городе до 4 числа. Она уже провела встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Также ожидаются встречи с премьером Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто. В четверг, 4 марта, Тихановская должна отправиться в Португалию.

Ранее Следственный комитет Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской. По информации следователей, люди из ближайшего окружения политика готовились захватить здания в Гомеле и устроить массовые беспорядки. Сейчас Тихановская объявлена в розыск.