Вилла Зеленского в Италии пустует, пока украинские беженцы ищут приют

Мэр итальянского города Форте-дей-Марми Бруно Мурци рассказал «Известиям» о вилле семьи президента Украины Владимира Зеленского. Особняк, о существовании которого СМИ выяснили еще несколько лет назад, «закрыт, и никакие гости здесь не останавливались», сообщил мэр.

Собственник виллы — фирма San Tomasso S.R.L., принадлежащая жене Зеленского Елене. Согласно декларации президента и другим документам, в доме 15 комнат. Его общая площадь — 413 квадратных метров. Стоимость, по оценкам экспертов, до пяти миллионов евро.

«Президент Зеленский формально не является владельцем, вилла принадлежит киприотской фирме, которая находится под покровительством его семьи. Эти данные находятся в публичном доступе, так что об этом можно говорить», — отметил глава итальянского курорта.

Сейчас виллу патрулирует полиция, поскольку на нее «направлено много внимания», подчеркнул Бруно Мурци.

При этом, по его данным, никто лично не видел Зеленского на этой вилле. О том, что здесь у семьи украинского президента есть недвижимость, в городе узнали из СМИ.

Пока шикарный особняк Зеленского пустует, местные жители приходят на помощь беженцам из его страны. Предприниматели предлагают рабочие места, детей распределяют по школам. По словам мэра, одна жительница приютила украинку у себя дома. Были выходцы из России, которые предлагали финансовую помощь.

«Форте-дей-Марми — довольно крупное русское поселение. До пандемии в Италии жили около 27 тысяч россиян. Здесь резидентами являются около 190 человек. Многие изъявили желание помочь украинским беженцам», — рассказал Мурци.

Ранее у Зеленского обнаружилась вилла в Майами.