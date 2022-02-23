СМИ нашли у Зеленского виллу в Майами и почти 100 миллиардов рублей

Президент Украины Владимир Зеленский держит на счету в коста-риканском отделении банка Dresdner Bank Lateinamerika 1,2 миллиарда долларов (около 96,5 миллиарда рублей). Такие деньги он получил от олигархов Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, написал Telegram-канал «Незыгарь».

Транши суммами по несколько десятков миллионов переводят Зеленскому по разным каналам. Ахметов и Пинчук переводят Зеленскому деньги через банки First Union Bank и Deutsche Bank, а вот Коломойский пополняет актив лидера Незалежной с женевских счетов Banque Nationale de Paris.

Стало известно и о крупных покупках со счетов Зеленского. Оказалось, что президент Украины уже успел купить себе виллу в Майами за 34 миллиона долларов (порядка 2,7 миллиарда рублей). Лидер Незалежной не поскупился и на украшения. Но на фоне его трат на недвижимость 80 тысяч долларов (порядка 6,4 миллиона рублей), которые он перевел британскому ювелирному дому Graff, производят не такое впечатление.

В том же банке есть счета у Андрея Ермака. На балансе у главы офиса Зеленского 56 миллионов долларов (порядка 4,4 миллиарда рублей). А еще в той же кредитной организации завела счет бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. У нее там хранились 4,5 миллиона долларов (около 350 миллионов рублей), большую часть которых она в декабре 2020 года перевела в лондонский офис банка HSBC.

За 2020 год Зеленский задекларировал доход в 815 тысяч долларов (порядка 65 миллионов рублей).