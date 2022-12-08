Мир 08 декабря 2022, 16:24 Виктор Бут вернулся домой. Главное Виктора Бута обменяли на Бриттни Грайнер: главное YouTube

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Виктора Бута вернули домой в обмен на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. «360» собрал основную хронику событий.

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19:26 Представитель Пентагона Кирби объяснил, что США не смогли заключить с Россией соглашение по обмену Пола Уилана на тех же условиях, по каким на свободу вышла Бриттни Грайнер.

19:05 Мама Виктора Бута призвала президента США Джо Байдена подумать о чужих детях.

19:04 Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен Грайнер на Бута капитуляцией США.

18:30 Адвокат Тарасов рассказал, что США настаивали, чтобы Россия в обмен на Виктора Бута вернула Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Но дипломаты настояли на том, чтобы обмен был равнозначный: один на один.

18:15 Алла Бут заявила, что два дня назад муж не знал об обмене.

18:09 Белый дом заявил, что договоренность по обмену Грайнер на Бута стороны достигли в последние 48 часов.

18:08 Адвокат Пола Уилана подтвердил продолжение переговоров России и США по обмену своего подзащитного. Он подчеркнул, что диалог носит секретный характер.

18:07 Представляющий интересы Виктора Бута адвокат Алексей Тарасов рассказал, что никто не знал сроков обмена до последнего момента.

17:58 Мама Виктора Бута обратилась со словами благодарности к президенту России Владимиру Путину за возвращение сына домой.

17:47 Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что заключение в США подорвало здоровье Виктора Бута.

«У него серьезные проблемы со здоровьем в последнее время начались — за время пребывания в тюрьме. И не было проведено необходимого обследования», — заявил правозащитник в беседе с «360».

17:41 Москалькова объяснила, что выбор аэропорта Абу-Даби для обмена Бута на Грайнер связан с удобством логистики.

17:40 Член Совета по правам человека Александр Брод назвал позитивным шагом обмен Виктора Бута.

17:13 Президент США Джо Байден объявил о продолжении переговоров с Россией для освобождения осужденного за шпионаж Пола Уилана.

«Мы продолжим добросовестно вести переговоры об освобождении Пола, я это гарантирую», — заявил американский лидер.

17:02 Самолет с Виктором Бутом сядет в правительственном аэропорту «Внуково — 2».

16:58 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о большом количестве сообщений, которые поступают в дипломатическое ведомство после новости об освобождении Виктора Бута.

«Невероятно! Получаем сообщения — пишут люди из России и из-за границы, они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Они лично с ним незнакомы, никогда даже не видели, но переживают как за близкого! Благодарят страну», — сообщила она.

16:56 Самолет с Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлится в аэропорту Внуково, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Самолет с Бутом на борту вылетел из Абу-Даби примерно 30 минут назад. Он летит спецбортом и прибудет в столичный аэропорт Внуково-2», — сказал он.

16:52 Освобожденная из заключения Грайнер вернется на территорию США «в течение 24 часов», заявил президент США Джо Байден.

16:46 Брат Уилана заявил, что власти США заранее уведомили семью, что не включат осужденного за шпионаж американца в список на обмен.

16:45 Президент США Байден заявил, что Штаты вели напряженные переговоры с РФ об обмене россиянина Бута на американскую баскетболистку Грайнер. Он также добавил, что Вашингтон продолжит вести переговоры «в духе доброй воли», и будет добиваться освобождения морпеха Пола Уилана.

16:43 Главная заслуга обмена Бута на Грайнер принадлежит российским спецслужбам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

16:39 Россиянин Виктор Бут сейчас находится в самолете на пути в РФ и в ближайшее время окажется на территории страны. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

16:38 Депутат Госдумы Мария Бутина поделилась с «360» эмоциями после обмена Виктора Бута:

«Слава богу, что Виктор возвращается на Родину. Наша страна в очередной раз доказала, что мы своих не бросаем. Это было сложно, было упорное нежелание американской стороны, но благодаря нашему президенту и нашим дипломатам это случилось. И Алла — верная супруга… Все эти годы она мой герой».

16:33 Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком. Говоря про решение об освобождении Виктора Бута, она назвала его «еще более успешным». По ее словам «это дает возможность свободны передвижения».

«Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», — сказала Москалькова.

16:28 «360» удалось связаться с братом Виктора Бута. Сергей сказал нам, что только узнал из СМИ о новости и ждет его возвращения.

16:27 Бут и Грайнер были помилованы перед обменом в Абу-Даби, рассказал ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

16:24 МИД РФ: Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена.

16:22 Джо Байден на фоне новостей об освобождении Грайнер выступит с экстренным обращением, сообщили в Белом доме

16:21 Президент США Джо Байден написал в Twitter, что только что поговорил с освобожденной в России Грайнер, она находится в самолете на пути в США.

«Совсем недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она летит домой», — написал Байден в Twitter.

Кроме того, со спортсменкой побеседовали Камилла Харрис и Энтони Блинкен.

16:14 МИД России сообщил, что 8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Они отбывали наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно.