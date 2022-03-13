«Видимо, у них в голове что-то сломалось»: врач рассказал об обстреле больницы в Волновахе

Во время обороны Волновахи украинские ВСУ оборудовали боевые позиции в здании местной больницы, а после сами обстреляли ее из тяжелой техники. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главного врача больницы Александр Белозеров.

По его словам, украинские военные появились в больнице 28 февраля.

«Заехали ребята, человек сто, разместились по вторым этажам, по третьим этажам поликлиники. Заняли оборону, завезли гранатометы, осели здесь и отсюда начали обстреливать близлежащие кварталы», — рассказал медик.

По его словам, администрация больницы несколько раз просила военных покинуть лечебное учреждение, в котором на тот момент находились 412 пациентов.

«Мы собирали подписи и отправляли украинской стороне анкету с просьбой обеспечить нашу безопасность и вывести отсюда войсковые подразделения. Люди, которые сюда вернулись, сказали, что это никуда не пошло», — сообщил Белозеров.

Врач также показал место возле больницы, где располагался украинский танк, регулярно устраивавший стрельбу в сторону Волновахи. Однако затем он сменил цель и обстрелял здание больницы. По словам врача, было совершенно непонятно, зачем он это сделал.

«Я не знаю, зачем он это сделал, может быть, в голове что-то сломалось. Затем он развернулся и выстрелил в окно, где стоит самое дорогое оборудование. Прострелил нам четыре стены. Они знали прекрасно, что там мы готовим еду, там у нас была импровизированная кухня, печки. <…> Они знали, что там находятся продукты, которые люди поприносили», — рассказал медик.

Обстрел произошел ночью, когда в этой части здания не было людей, поэтому никто не пострадал.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Также Следком РФ заявил о возбуждении уголовных дел по факту непрекращающихся обстрелов мирного населения ДНР и ЛНР со стороны украинских нацбатальонов.