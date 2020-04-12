Борис Джонсон рассказал о спасших его медсестрах. Видеообращение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы записал видеообращение к нации. Он выразил особую благодарность медикам.

«Я хочу поблагодарить медсестер, чья забота была поразительна. Особенно двух из них, которые были у моей кровати 48 часов, когда исход был непредсказуем. Благодаря этому мое тело получило достаточно кислорода», — сообщил премьер.

Видеозапись он опубликовал на своей странице в Twitter. Глава правительства на кадрах выглядит осунувшимся, но он уже здоров и может выполнять свои обязанности.

В пик его болезни британское издание «Би-би-си» сообщало, что Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии поближе к аппаратам ИВЛ. Если бы состояние главы британского правительства ухудшилось, его бы заменил министр иностранных дел Доминик Рааб.