Состояние Бориса Джонсона ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Несколько дней назад у политика подтвердили коронавирус.

Об этом сообщило «Би-Би-Си» со ссылкой на сообщение Даунинг-стрит.

Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его команды, его врачей, он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в больнице Борис Джонсон

Издание уточнило, что состояние здоровья премьер-министра Великобритании сильно ухудшилось за последние часы. Из-за этого его решили поместить поближе к аппаратам ИВЛ, чтобы применить их при необходимости.

«Би-Би-Си» отметило, что его будет заменять министр иностранных дел Доминик Рааб. Пресс-секретарь Джонсона отметил, что премьер-министр сам его об этом попросил — но только в случае необходимости.

По данным источника Reuters, премьер-министр сейчас находится в сознании.

Бориса Джонсона госпитализировали с «выраженными признаками коронавируса» 5 апреля. До этого он 10 дней лечился дома, самоизолировавшись от общества. Несмотря на заражение, премьер-министр продолжал работать. В больницу политика положили в качестве меры предосторожности, он не нуждался в экстренной помощи врачей.

Однако многие сомневаются, что госпитализация премьера Великобритании была связана с обычными мерами предосторожности. Политолог Александр Меркурис в беседе с «360» отметил, что в резиденции политика есть все необходимое оборудование, а значит, нужна была веская причина, чтобы отправить его в больницу.

Кроме того, вскоре после госпитализации скоре его состояние ухудшилось.