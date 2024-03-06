Мир 06 марта 2024, 03:03 Видео удара молнии в пассажирский самолет в Канаде появилось в Сети Момент удара молнии в самолет Air Canada засняли на видео Freepik

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Молния ударила в самолет Air Canada после того, как он вылетел из канадского города Ванкувера в Лондон. Кадры с места событий заснял очевидец и передал изданию CityNews.

«В самолет ударила молния вскоре после того, как он взлетел из международного аэропорта Ванкувера в выходные», — сообщили авторы статьи.

На видео засняли момент удара молнии в самолет. На ролике видно, как воздушный аппарат в темное время суток поднимается в небо. Во время полета в него попадает заряд молнии и на секунду вспышка освещает все вокруг. Само происшествие случилось 3 марта.

В результате происшествия никто не пострадал, а самолет продолжил свой полет.

Похожее происшествие случилось в прошлом году. Молния попала в самолет, летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры услышали хлопок и увидели вспышку. На полет природное явление никак не повлияло. Как отметили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.