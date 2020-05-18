Видео: трейлер комедии Netflix о Евровидении появился в интернете

Режиссером комедийной киноленты стал Дэвид Добкин, известный по работам «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари». В качестве сценаристов к работе привлекли Уилла Феррелла и Эндрю Стила.

Зрители трейлера услышали исландский дуэт, который исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Актеры приняли облик фантазийных персонажей. По сюжету, именно с этой песней герои фильма попытаются одержать победу на Евровидении.

Их главным соперником станет участник из России.

В киноленте появятся американская певица и автор песен Деми Ловато, а также британский и американский актер Пирс Броснан. Последний исполнил роль Джеймса Бонда в четырех фильмах шпионской серии.

Предполагается, что премьера фильма пройдет 26 июня в онлайн-формате.

Ранее Netflix занял первое место по упоминаниям в российских социальных сетях.