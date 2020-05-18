    18 мая 2020, 15:26

    Видео: трейлер комедии Netflix о Евровидении появился в интернете

    Ольга Ситникова

    Американская развлекательная компания Netflix поделилась с интернет-пользователями первым трейлером новой комедии. Фильм «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) расскажет о песенном конкурсе. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Режиссером комедийной киноленты стал Дэвид Добкин, известный по работам «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари». В качестве сценаристов к работе привлекли Уилла Феррелла и Эндрю Стила.

    Зрители трейлера услышали исландский дуэт, который исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Актеры приняли облик фантазийных персонажей. По сюжету, именно с этой песней герои фильма попытаются одержать победу на Евровидении.

    Их главным соперником станет участник из России.

    В киноленте появятся американская певица и автор песен Деми Ловато, а также британский и американский актер Пирс Броснан. Последний исполнил роль Джеймса Бонда в четырех фильмах шпионской серии.

    Предполагается, что премьера фильма пройдет 26 июня в онлайн-формате.

    Ранее Netflix занял первое место по упоминаниям в российских социальных сетях.