Мир 04 августа 2023, 00:20 Видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром сочли в ООН отредактированным ООН: видео с расстрелом ВСУ автомобиля с людьми под Угледаром сильно отредактировано Pxhere

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Видео с расстрелом украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) легкового авто под Угледаром существенно отредактировали, и поэтому на кадрах недостаточно данных, которые в ООН могли бы прокомментировать. Так пресс-секретарь Управления верховного комиссара организации по правам человека Элизабет Троссел ответила вопрос РИА «Новости».

Троссел отметила, что проконсультировалась по этому вопросу с коллегами. По их словам, ролик вызывает беспокойство, однако, по их мнению, его отредактировали.

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«Они (коллеги — прим. ред.) говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать», — сказала Троссел.

В июле стало известно, что украинские диверсанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями под Угледаром в ДНР. Их действия на видео запечатлел беспилотник. Спрятать в последствии легковушку диверсанты не успели, поскольку по ним начала бить российская артиллерия.