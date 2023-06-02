Мир 02 июня 2023, 15:04 Входила в состав или выступала против. Песков оценил отношения России с Польшей Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России с Польшей находятся на нулевой отметке piqsels

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Россия и Польша связаны давней историей, но теперь их отношения опустились до нулевой отметки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«История наших отношений с Польшей богатая. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать отрицательной, отметке», — заявил он.

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Дмитрий Песков напомнил, что достаточно долго Польша оставалась частью российского государства, почти все остальное время выступала врагом — вредила, вела войны или поддерживала тех, кто это делал. Поэтому, по словам пресс-секретаря, исторически у двух стран много общего.

В Польше создали комиссию о «российском влиянии». Обозреватель Politico Войцех Кось предупредил, что президент Анджей Дуда станет использовать ее для преследования оппонентов, что спровоцирует гражданскую войну.