Мир 31 мая 2023, 01:52 Польша оказалась на грани гражданской войны из-за закона о «российском влиянии» Politico: в Польше может вспыхнуть гражданская война из-за закона о «российском влиянии» Unsplash

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Создание комиссии о «российском влиянии» может привести к гражданской войне в Польше, об этом заявил обозреватель Politico Войцех Кось. Оппозиция уверена, что президент Анджей Дуда под видом искоренения «агентов Кремля» будет запугивать неугодных.

Автор материала заявил, что Дуда будет использовать комиссию для преследования политических оппонентов. Под удар в первую очередь попадет бывший премьер-министр страны и экс-глава Евросовета Дональд Туск. Особенно актуально это в преддверии предстоящих осенью парламентских выборов. По мнению обозревателя, создание комиссии может привести к гражданской войне в Польше.

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«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — привело издание слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни.

Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю политику Польши в 2007–2022 годах. Оппозиция выступила против закона, считая, что она получит слишком большую власть, взяв на себя роль и прокурора, и судьи.