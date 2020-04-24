Вьетнамцы решили лечиться от коронавируса пастой из черных кошек. Спойлер: это не сработает
Как сообщила New York Post глава благотворительной организации No to Dog Meat Джулия де Каденет, черным кошкам не повезло с окрасом. Во Вьетнаме считается, что их мясо, шерсть и кожа обладают лечебными свойствами и спасают от коронавируса.
Для приготовления «лекарства» животные обрабатываются термическим способом, а затем перетирают в пасту. Приобрести такой «препарат» можно даже через интернет.
«Люди во всем мире по понятным причинам боятся COVID-19, но это не оправдывает ту ужасную жестокость, которую вьетнамцы наносят этим бедным кошкам», — сказала Джулия де Каденет.
По словам главы благотворительной организации, у них имеются видеозаписи, на которых запечатлены мертвые животные, подготовленные к дальнейшей обработке.
«Китай недавно запретил есть диких животных и официально признал собак и кошек домашним, а не едой. Необходимо это ввести и других азиатских странах», — добавила она.
Организация отправила в ООН письмо с требованием разобраться с теми, кто решил «лечить» мир от коронавируса убийством и переработкой кошек в якобы лечебные препараты.
Ранее стало известно, что в России на фоне пандемии начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак.