Вьетнамцы решили лечиться от коронавируса пастой из черных кошек. Спойлер: это не сработает

Во Вьетнаме изготавливают свое «лекарство» от коронавирусной инфекции. Там решили лечиться пастой, сделанной из черных кошек.

Как сообщила New York Post глава благотворительной организации No to Dog Meat Джулия де Каденет, черным кошкам не повезло с окрасом. Во Вьетнаме считается, что их мясо, шерсть и кожа обладают лечебными свойствами и спасают от коронавируса.

Для приготовления «лекарства» животные обрабатываются термическим способом, а затем перетирают в пасту. Приобрести такой «препарат» можно даже через интернет.

«Люди во всем мире по понятным причинам боятся COVID-19, но это не оправдывает ту ужасную жестокость, которую вьетнамцы наносят этим бедным кошкам», — сказала Джулия де Каденет.

По словам главы благотворительной организации, у них имеются видеозаписи, на которых запечатлены мертвые животные, подготовленные к дальнейшей обработке.

«Китай недавно запретил есть диких животных и официально признал собак и кошек домашним, а не едой. Необходимо это ввести и других азиатских странах», — добавила она.

Организация отправила в ООН письмо с требованием разобраться с теми, кто решил «лечить» мир от коронавируса убийством и переработкой кошек в якобы лечебные препараты.

Ранее стало известно, что в России на фоне пандемии начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак.