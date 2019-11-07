Вьетнам подтвердил гражданство 39 погибших в рефрижераторе нелегалов

Все 39 погибших, найденных в фуре-рефрижераторе неподалеку от британского Эссекса в Великобритании, были вьетнамцами. Это подтвердили правоохранители Вьетнама, сообщил сайт агентства Reuters.

Погибшие нелегалы прибыли в Великобританию из шести провинций: Хайфон, Хай Дуонг, Нге Ан, Ха Тинь, Куанг Бинь и Хюэ. Это подтвердило Министерство общественной безопасности Вьетнама.

Британская полиция: погибшие в грузовике 39 человек были вьетнамцами Подробнее

«Министерство общественной безопасности Вьетнама и британские власти смогли подтвердить, что все 39 жертв, найденных мертвыми в Эссексе 23 октября, были вьетнамцами», — сказано в сообщении ведомства.

Представители британской полиции между тем заявили, что 39 человек, найденных мертвыми в кузове грузовика возле Лондона в октябре, опознаны. Их семьи были уведомлены.

«Это важный шаг в расследовании. Он позволяет нам работать с нашими коллегами из вьетнамской полиции, чтобы поддержать семьи этих жертв», — подтвердил помощник главного констебля Эссекса Тим Смит.

Рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения, нашли 23 октября в Великобритании. Установлено, что грузовик был доставлен на пароме. Все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

По этому делу ведется международное расследование, уже задержаны 11 человек. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил провести тщательное расследование возможной незаконной перевозки людей.