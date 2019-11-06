Больше 10 человек арестовали после гибели 39 мигрантов в рефрижераторе

Во Вьетнаме арестованы 11 человек по делу о гибели 39 мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в английском графстве Эссекс. Они организовали канал нелегальной миграции через Россию.

Во вторник полиция задержала 11-го подозреваемого по делу о гибели мигрантов. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ, задержанный ранее жил в России и занимался организацией перевозок людей через территории РФ и Германии.

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Рефрижератор с телами 39 мигрантов, погибших из-за переохлаждения, нашли 23 октября в городе Грейс. Установлено, что грузовик был доставлен в Германию из Бельгии на пароме. Все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама. По словам их родственников, они собирались уехать в Англию.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил провести расследование возможной незаконной перевозкой людей. На данный момент задержаны 11 человек: двое во вьетнамской провинции Хатинь, еще девять — в провинции Нгеан. Им предъявили обвинения в торговле людьми.