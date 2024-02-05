Мир 05 февраля 2024, 02:49 Ветеринары предупредили, что пандемия повлияла на агрессию собак KHN: рожденные в пандемию собаки стали агрессивны из-за нарушений развития Freepik

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Американские ветеринары предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции могла повлиять на развитие собак, причем в негативном плане — они могут быть агрессивными. Об этом сообщило издание KFF Health News (KHN).

Эксперты рассказали, что первые четыре недели жизни щенков играют важную роль в социализации животных, определяя их будущий характер. В это время они перенимают поведенческие нормы.

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Если этого не происходит, то могут возникнуть отклонения. Изоляция из-за пандемии не позволила щенкам социализироваться, поэтому теперь ветеринары столкнулись с последствиями этого.

В Калифорнии в 2022 году на 70% выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов собак, если сравнить с данными 2005 года.

Ветеринары также посоветовали владельцам агрессивных собак как можно раньше обратиться к специалистам, специализирующимся на поведении животных.

Ранее Кинолог Александр Малиновский в разговоре с RT посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их. По его словам, самое лучшее решение — отойти в сторону и попытаться быстро найти другой маршрут.