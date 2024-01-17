Общество 17 января 2024, 17:34 Кинолог Малиновский: при встрече с уличными собаками важно сохранять спокойствие и не провоцировать их

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Кинолог Александр Малиновский в разговоре с RT посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их.

Попытка убежать может вызвать дополнительную агрессию у животных. По словам специалиста, самое лучшее решение — отойти в сторону и попытаться быстро найти другой маршрут.

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«Если есть какая-то сумка или рюкзак — закрыться, чтобы собака, вцепившись в него, боролась с рюкзаком, а не с вашей рукой или ногой. По возможности, конечно, позвать на помощь», — процитировал «Петербургский дневник»Малиновского.