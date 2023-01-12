12 января 2023, 23:57
Посольство США в Москве отказалось разглашать подробности освобождения ветерана ВМС Дадли
Представитель американского посольства в Москве не стал разглашать детали освобождения из-под ареста гражданина США, ветерана Военно-морских сил Тейлора Дадли. Об этом сообщило РИА «Новости»
«Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после того, как был арестован в России, но не можем обсуждать конкретные детали этого случая, исходя из соображений конфиденциальности», — отметил собеседник.
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12 января бывший губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон заявил об освобождении 35-летнего Дадли. В настоящий момент американец едет домой.
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Дадли арестовали в апреле 2022 года после пересечения российской границы со стороны Польши. При этом у иностранца были неясные цели пребывания в России.
Ранее сообщалось, что американская администрация ведет активные переговоры с Россией по поводу осужденного за шпионаж Пола Уилана. Однако их подробности не раскрываются.
США
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