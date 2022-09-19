Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство | 360°

Мир 19 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство Прощание с Елизаветой II началось в Вестминстерском аббатстве РИА «Новости»

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Официальное прощание с королевой Елизаветой II проходит в эти минуты в Лондоне. Гроб с ее телом уже привезли в Вестминстерское аббатство. Там собралась британская королевская семья, первые лица Великобритании и лидеры других государств.

Публичное прощание с королевой проходило в Лондоне с 14 сентября, сегодня утром оно завершилось. Гроб из Вестминстер-холла доставили в Вестминстерское аббатство. Туда заранее прибыли высокопоставленные гости. Среди них президенты Франции и США — Эммануэль Макрон и Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Также в аббатстве уже находится семья Елизаветы II, на снимках можно увидеть принца Уильяма с сыном Джорджем, принца Гарри.

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После государственных похорон тело покойной доставят к часовне Святого Георгия в Виндзор. Там пройдет последняя служба. Елизавета II упокоится на территории Виндзора рядом с мужем — принцем Филиппом, который умер год назад.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Теперь королем Великобритании является ее сын — Карл III.

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