Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство | 360°

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Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство

Прощание с Елизаветой II началось в Вестминстерском аббатстве

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Официальное прощание с королевой Елизаветой II проходит в эти минуты в Лондоне. Гроб с ее телом уже привезли в Вестминстерское аббатство. Там собралась британская королевская семья, первые лица Великобритании и лидеры других государств.

Публичное прощание с королевой проходило в Лондоне с 14 сентября, сегодня утром оно завершилось. Гроб из Вестминстер-холла доставили в Вестминстерское аббатство. Туда заранее прибыли высокопоставленные гости. Среди них президенты Франции и США — Эммануэль Макрон и Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Также в аббатстве уже находится семья Елизаветы II, на снимках можно увидеть принца Уильяма с сыном Джорджем, принца Гарри.

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После государственных похорон тело покойной доставят к часовне Святого Георгия в Виндзор. Там пройдет последняя служба. Елизавета II упокоится на территории Виндзора рядом с мужем — принцем Филиппом, который умер год назад.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Теперь королем Великобритании является ее сын — Карл III.

Великобритания

Умерла Елизавета II

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