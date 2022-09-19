Многодневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в  Великобритании | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:54

Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:25

Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:22

Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году

Мир

19 сентября 2022, 09:41

Многодневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в  Великобритании

Пятидневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в  Лондоне

Читать 360tv в

Публичное прощание с королевой Елизаветой II закончилось в Великобритании. Оно продлилось более четырех дней. Об этом сообщил ТАСС.

Доступ в Вестминстерский дворец закрыли в 06:30 по местному времени (08:30 по московскому времени).

Реклама

Англичане прощались с Елизаветой II в течение четырех с половиной дней. Доступ к гробу открыли 14 сентября. По оценкам местных властей, церемонию публичного прощания посетило до полумиллиона человек. Время ожидания составляло от восьми часов до суток. При этом длина очереди достигала восьми километров.

Реклама

Желающих проститься с Елизаветой II не пугало ни время ожидания, ни погодные условия. Температура воздуха в Лондоне ночью опускалась до +10…+11 градусов. Бумажные браслеты, позволяющие вернуться в очередь после перекуса или посещения уборной, продавались в Сети за сотни фунтов.

Для высокопоставленных гостей, например десятков глав государств, которые приехали в Лондон в эти дни, был организован отдельный вход безо всяких очередей. Среди простившихся с Елизаветой II заметили футболиста Дэвида Бэкхема, музыканта Джеймса Бланта и экс-главу МВД Великобритании Прити Пател.

Великобритания

Умерла Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама