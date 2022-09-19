Многодневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в  Великобритании | 360°

Мир 19 сентября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

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Viber Многодневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в Великобритании Пятидневное публичное прощание с Елизаветой II завершилось в Лондоне РИА «Новости»

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Публичное прощание с королевой Елизаветой II закончилось в Великобритании. Оно продлилось более четырех дней. Об этом сообщил ТАСС.

Доступ в Вестминстерский дворец закрыли в 06:30 по местному времени (08:30 по московскому времени).

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Англичане прощались с Елизаветой II в течение четырех с половиной дней. Доступ к гробу открыли 14 сентября. По оценкам местных властей, церемонию публичного прощания посетило до полумиллиона человек. Время ожидания составляло от восьми часов до суток. При этом длина очереди достигала восьми километров.

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Желающих проститься с Елизаветой II не пугало ни время ожидания, ни погодные условия. Температура воздуха в Лондоне ночью опускалась до +10…+11 градусов. Бумажные браслеты, позволяющие вернуться в очередь после перекуса или посещения уборной, продавались в Сети за сотни фунтов.

Для высокопоставленных гостей, например десятков глав государств, которые приехали в Лондон в эти дни, был организован отдельный вход безо всяких очередей. Среди простившихся с Елизаветой II заметили футболиста Дэвида Бэкхема, музыканта Джеймса Бланта и экс-главу МВД Великобритании Прити Пател.

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