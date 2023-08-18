Мир 18 августа 2023, 19:08 Законность вручения повесток на пляжах и блокпостах подтвердили на Украине Запорожское ТЦК: вручение повесток в общественных местах является законным РИА «Новости»

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Полковник Запорожского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Андрей Гуренко указал на законность вручения повесток в общественных местах, будь то пляж или блокпост. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, сообщил Telegram-канал headlines.

По словам Гуренко, это действие является законным и подпадает под законодательство Украины, несмотря на недовольство многих украинцев по поводу вручения повесток в общественных местах.

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Полковник ТЦК пояснил, что сотрудники военкоматов имеют право вручать повестки на пляжах, улицах, блокпостах и других общественных местах, если это не нарушает общественный порядок.

В июле украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести запрет на выдачу повесток на блокпостах, АЗС и улицах. В петиции они призвали власти выдавать повестки только в военкоматах или упорядочить волны мобилизации в стране.

Ранее стало известно, что ряды ВСУ пополнили бывшими преступниками. Для этого из тюрем стали выпускать убийц, насильников и мародеров.