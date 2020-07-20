Вертолет ВС Нидерландов упал в Карибское море. Двоим удалось выжить

В Карибское море рухнул вертолет ВВС Нидерландов. На его борту было четыре человека, двое военных погибли. Причины крушения устанавливаются.

Вертолет патрулировал береговую линию в Карибском бассейне, сообщил портал RTL. Винтокрылая машина NH90 упала недалеко от островов Аруба и Кюрасао.

По данным телеканала NOS, ЧП произошло вечером 19 июля. Вертолет потерпел крушение на расстоянии около 12,5 километра от побережья.

В результате крушения погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Медики пытались их реанимировать, но спасти раненых не удалось. Двое других военных остались живы. Серьезных травм они не получили.

Расследовать причины авиакатастрофы будут военные. Руководство ВС Нидерландов принесло соболезнования семьям погибших. По словам командующего Вооруженными силами Роба Бауэра, случившееся стало шоком для нидерландской армии.

На прошлой неделе на востоке Турции рухнул разведывательный самолет. Погибли семь человек. Двое из них были летчиками.