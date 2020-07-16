Разведывательный самолет рухнул на востоке Турции. Фото
Катастрофа произошла в провинции Ван, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
«В результате крушения самолета-разведчика в восточной провинции Ван погибли семеро», — говорится в публикации агентства в Twitter.
Каким был маршрут самолета и кто именно находился на его борту, не уточняется. Неизвестно, есть ли выжившие.
В Сети пишут, что разведывательное судно выполняло наблюдательный полет над провинциями Колемерг и Ван.
По информации Sputnik News, двое из семи погибших при крушении были летчиками. Предварительно установлено, что воздушное судно упало с высоты в 2,2 тысячи метров.
Несколько дней назад в американском штате Нью-Мексико упал истребитель ВВС США F-16 Viper. Он разбился при посадке на авиабазу Холломен.