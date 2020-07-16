Разведывательный самолет рухнул на востоке Турции. Фото

На востоке Турции рухнул самолет-разведчик. На его борту находились сотрудники органов безопасности. Погибли семь человек.

Катастрофа произошла в провинции Ван, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.

«В результате крушения самолета-разведчика в восточной провинции Ван погибли семеро», — говорится в публикации агентства в Twitter.

Каким был маршрут самолета и кто именно находился на его борту, не уточняется. Неизвестно, есть ли выжившие.

В Сети пишут, что разведывательное судно выполняло наблюдательный полет над провинциями Колемерг и Ван.

По информации Sputnik News, двое из семи погибших при крушении были летчиками. Предварительно установлено, что воздушное судно упало с высоты в 2,2 тысячи метров.

Несколько дней назад в американском штате Нью-Мексико упал истребитель ВВС США F-16 Viper. Он разбился при посадке на авиабазу Холломен.