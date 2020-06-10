Версию о том, что MH17 сбили под Первомайским, озвучили еще раз

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, скорее всего, сбили из-под населенного пункта Первомайское. Старую версию крушения повторила совместная следственная группа, которой руководит прокуратура Нидерландов.

Прокурор Тейс Бергер на слушаниях по делу MH17 отметил, что следователи изучили множество разных данных. От США дополнительную информацию о запуске ракеты по пассажирскому Boeing ССГ не получила, уточнило РИА «Новости».

«Результаты расследования тесно связаны с указанным маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК „Бук“, свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским», — подчеркнул Бергер.

Он напомнил, что по этим причинам в 2016 году ССГ выпустила отчет. В нем говорится, что MH17 сбили именно с этого места.

До заявления Бергера ведомство заявляло, что полученные данные с радаров не дают основания полагать, что в момент крушения рядом с самолетом находился истребитель или ракета.

Пассажирский Boeing разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. На Украине обвинили в катастрофе ополченцев. Те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить судно на такой высоте.

Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах весной 2020 года. ФИгурантами по нему проходят четверо — трое россиян и один украинец.