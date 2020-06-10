Версию о том, что MH17 сбили под Первомайским, озвучили еще раз
Прокурор Тейс Бергер на слушаниях по делу MH17 отметил, что следователи изучили множество разных данных. От США дополнительную информацию о запуске ракеты по пассажирскому Boeing ССГ не получила, уточнило РИА «Новости».
«Результаты расследования тесно связаны с указанным маршрутом, по которому мог передвигаться ЗРК „Бук“, свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским», — подчеркнул Бергер.
Он напомнил, что по этим причинам в 2016 году ССГ выпустила отчет. В нем говорится, что MH17 сбили именно с этого места.
До заявления Бергера ведомство заявляло, что полученные данные с радаров не дают основания полагать, что в момент крушения рядом с самолетом находился истребитель или ракета.
Пассажирский Boeing разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. На Украине обвинили в катастрофе ополченцев. Те заявили, что у них нет средств, позволяющих сбить судно на такой высоте.
Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах весной 2020 года. ФИгурантами по нему проходят четверо — трое россиян и один украинец.