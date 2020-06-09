Нидерланды не получили от Украины данные с радаров по катастрофе MH17
«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — сообщил прокурор. Его процитировало РИА «Новости».
Процесс по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Главные фигуранты — россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский Boeing 17 июля 2014 года вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Он разбился под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование. Российских специалистов к делу не допустили. Следствие считает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежащего России.
В свою очередь заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил, что Россия передала Нидерландам данные с российские радаров и документы о том, что ракета ЗРК «Бук» (попала в Boeing) принадлежала Украине. Также там сказано, что ее запустили с подконтрольной киевским властям территории. Эту информацию, по данным агенства, следователи проигнорировали.
МИД РФ назвал обвинения ССГ в причастности России к трагедии голословными, а расследование предвзятым и однобоким.
Ранее стали известны результаты экспертиз тел членов экипажа MH17.