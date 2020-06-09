Нидерланды не получили от Украины данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не дала первичных данных с радаров по делу о катастрофе малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году. Такое заявление сделал нидерландский прокурор Тейс Бергер.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных. Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — сообщил прокурор. Его процитировало РИА «Новости».

Процесс по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Главные фигуранты — россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing 17 июля 2014 года вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Он разбился под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование. Российских специалистов к делу не допустили. Следствие считает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежащего России.

В свою очередь заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил, что Россия передала Нидерландам данные с российские радаров и документы о том, что ракета ЗРК «Бук» (попала в Boeing) принадлежала Украине. Также там сказано, что ее запустили с подконтрольной киевским властям территории. Эту информацию, по данным агенства, следователи проигнорировали.

МИД РФ назвал обвинения ССГ в причастности России к трагедии голословными, а расследование предвзятым и однобоким.

Ранее стали известны результаты экспертиз тел членов экипажа MH17.