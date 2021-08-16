Версии гибели мэра Кривого Рога назвали на Украине

Украинские полицейские рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: это убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава департамента коммуникаций украинского министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной [гибели Павлова], провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел», — рассказал министр.

По словам Шевченко, в ближайшее время назначат несколько экспертиз, среди которых судебно-медицинская. Специалистам предстоит оперативно определить характер ранения градоначальника и установить точную причину его смерти.

Накануне глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что тело мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли в селе Вольное. Полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование гибели Павлова под личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский.