Мэра Кривого Рога нашли мертвым в доме

Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов в воскресенье был найден мертвым в своем доме в селе Вольном. Об этом сообщил сайт «Страна».

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил изданию, что Павлова нашли на участке дома. Пока следствие рассматривает две версии случившегося — убийство и самоубийство. На месте работают специалисты. Комментариев от родственников не поступало.

По предварительным данным, Павлова нашли на веранде дома, рядом с ним лежало охотничье ружье. Источник издания в МВД сообщил, что мэр сумел пройти еще 10 шагов после выстрела.

Константину Павлову было 48 лет. Он был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года.

В начале июня замгендиректора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», ранее депутат госсовета Удмуртии Александр Зеленин погиб в ДТП. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем. Он потерял управление и врезался во встречный грузовик. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.