«Вероятность минимальна». Политолог оценил призыв Путина к отмене санкций

Во время выступления на генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин предложил отменить уже существующие санкции на время пандемии коронавируса. Политолог и публицист Наталья Елисеева в беседе с «360» оценила вероятность того, что к нему прислушаются международные партнеры.

Она подчеркнула, что глава государства выступил в качестве миротворца, гаранта стабильности и мира. В свое время он зарекомендовал себя как гарант безопасности, и новая роль является логическим продолжением предыдущей.

«Если говорить конкретно об отмене санкций, то это очень здравое предложение. Мы видим, как поступают американцы, которым абсолютно наплевать на пандемическое положение некоторых стран. Что они не могут получить медикаменты и лекарства для населения. Когда были предложения по отмене санкций по факту, США отказались. Их осознанная позиция привела к гибели населения в этих странах. Путин это видел, в его интересах, как и других стран, подобного больше не допускать», — отметила политолог.

Наталья Елисеева заявила, что на фоне пандемии ставки в экономических войнах повысились для всех. Пандемия так или иначе затронула всех, и американцы прекрасно ощутили на себе ее последствия. Но даже они не остановили власти страны, которые продолжили проводить агрессивную политику, как и ранее.

Путин призвал быть благоразумными, и на время сложной ситуации для всего мира отложить склоки, конфликты и попытки доминирования. Поставить на паузу усилия по достижению однополярного мира. Он предложил руководствоваться морально-нравственными критериями и установить хотя бы видимость мира и благополучия в разных странах Наталья Елисеева политолог

Эксперты предположила, что, скорее всего, санкции будут только усилены, и речь даже не о Российской Федерации, хотя они сейчас находятся под вопросом. Мы видели отношение американцев к Сирии и вообще странам Ближнего Востока.

«Предложение прекрасное и, возможно, кем-то оно будет поддержано. Некоторые страны Евросоюза наверняка будут как-то аргументировать и взывать к здравому смыслу. Но Америка себя уже показала. И кто бы ни был президентом, республиканец или демократ, они все равно проводят агрессивную политику в отношении других стран. Это показало время, и показали абсолютно разные президенты», — разъяснила политолог.

По ее мнению, говорить сейчас о том, что по щелчку пальцев будут сняты санкции, нельзя. Возможно, в течение какого-то времени они будут хотя бы частично ослаблены. «Но американцы, учитывая их политику, даже ослабление запретительных мер воспримут как проигрыш. Поэтому вероятность снятия санкций минимальна», — резюмировала эксперт.