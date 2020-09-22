Путин выступил на Генассамблее ООН. Главное из его речи

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на Генассамблее ООН. Основной темой выступления российского лидера стала пандемия коронавируса и ее последствия в мире. «360» собрал главное из выступление Путина.

Вторая мировая и роль ООН

Владимир Путин отметил, что в 2020 году отмечается сразу два важных события — 75-я годовщина победы во Второй мировой войны, а также юбилей ООН.

«В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии. Безусловным фундаментом стал Устав ООН. Оглядываясь на прошедшие десятилетия, кардинальных геополитических сдвигов ООН достойно выполняет задачу — помогать в решении конфликтов», — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ отметил, что с течением времени мир становится все более сложным, многополярным. Эти изменения влияют и на главный орган ООН — Совбез.

Владимир Путин.

Наша логика в том, чтобы Совбез учитывал интересы всех стран, учитывал все их позиции

Он подчеркнул, что забывать уроки истории недальновидно и безответственно. При этом пытаться переиначивать итоги войны «не только недальновидно, но и безответственно».

Пандемия коронавируса

В 2020 году все столкнулись с новым вызовом — пандемии коронавируса. Новый тип инфекции унес тысячи жизней граждан различных стран.

«Все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые месяцами не могли обнять своих близких — детей, внуков», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что уже сейчас ясно — восстанавливать глобальную экономику придется долго. чтобы вернуть все на уровень до пандемии, нужны новые, нестандартные решения, которые можно принять только совместными усилиями. В российскую инициативу большого евразийского партнерства заложена идея качественного интеграционного роста — она сугубо прагматична.

Нужно сделать все, чтобы безработица не стала застойной, чтобы люди не оказались в тисках бедности без перспектив к жизни. Нельзя связывать руки бизнесу Владимир Путин.

Глава государства уверен, что расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы в мире, которые произошли на фоне пандемии.

Благодаря цифровым технологиям, удалось перевести детей и студентов на дистанционное обучение, а сотрудников — на удаленную работу. Искусственный интеллект помогал врачам ставить верные и точные диагнозы. Путин подчеркнул, что новые технологии должны работать во благо человечества.

В период пандемии коронавируса врачи, волонтеры, граждане разных стран демонстрируют примеры взаимопомощи — их солидарность не знает границ. Многие страны бескорыстно помогают друг другу, однако иногда возникали случаи, когда «проявлялся дефицит доброты».

В этом году юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в основном проходит в формате видеообращений. Свою запись Владимир Путин записал еще в пятницу, а после отправил в Нью-Йорк. Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, многие другие лидеры тоже решили высказать свою позицию через видеозапись, а не приезжать лично, так как эпидемическая обстановка в мире еще не выровнялась. его слова процитировал ТАСС.

По записи уже выступили президенты Бразилии, США, Турции, Чили. Мировые лидеры будут выступать до 29 сентября.