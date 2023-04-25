Мир 25 апреля 2023, 05:54 Вернувшихся с Украины французов задержали с частями оружия в Париже Parisien: в Париже задержали вернувшихся из зоны боевых действий на Украине двух французов Pxhere

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Парижские правоохранители задержали двух представителей ультраправых организаций, которые вернулись во Францию после поездки на Украину. Об этом сообщила газета Le Parisien.

В материале указано, что французов задержали вечером 22 апреля. Это произошло на автовокзале Берси. У задержанных обнаружили оптические прицелы и магазины для автоматов в ходе таможенной проверки. Перевозка и хранение частей оружия во Франции запрещены.

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Мужчины получили наказание в виде 15 месяцев лишения свободы, девять из них — условно.

Сведения об этих людях были в картотеке лиц французских служб, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, добавили в статье.

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