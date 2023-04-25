25 апреля 2023, 05:54
Вернувшихся с Украины французов задержали с частями оружия в Париже
Parisien: в Париже задержали вернувшихся из зоны боевых действий на Украине двух французов
Парижские правоохранители задержали двух представителей ультраправых организаций, которые вернулись во Францию после поездки на Украину. Об этом сообщила газета Le Parisien.
В материале указано, что французов задержали вечером 22 апреля. Это произошло на автовокзале Берси. У задержанных обнаружили оптические прицелы и магазины для автоматов в ходе таможенной проверки. Перевозка и хранение частей оружия во Франции запрещены.
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Мужчины получили наказание в виде 15 месяцев лишения свободы, девять из них — условно.
Сведения об этих людях были в картотеке лиц французских служб, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, добавили в статье.
Ранее польская авиакомпания LOT сняла с рейса теннисистку Виталию Дьяченко. Причиной для такого действия стало наличие у спортсменки российского паспорта. Об этом девушка сама сообщила в соцсетях. Дьяченко пояснила, что у нее были письма поддержки от Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). После отказа в вылете спортсменка на 18 часов задержалась в аэропорту Каира. Теперь российская теннисистка не сможет принять участие в турнире в Ницце и пропустит еще одну игровую неделю.
Париж
Украина
Франция
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