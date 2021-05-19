Пандемия помогла компаниям США вернуть мировое господство

По показателю совокупной акционерной доходности (TSR), который складывается из роста котировок акций компаний и выплачиваемых ею дивидендов, первое место в мировом рейтинге заняла канадская компания-разработчик программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify. С 2016 года ее доходность равняется 113%.

Об этом сказано в исследовании международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, на которое ссылается «Лента.ру». Авторы документа считают, что вернуть мировое господство американским компаниям помогла пандемия коронавируса. Второе место занял производитель компьютерных процессоров AMD из США с результатом 99,9%. Третье место досталось американскому сервису приема и обработки платежей Square (75,5%).

Четвертое и пятое места в списке заняли также производитель графических процессоров NVIDIA (74,5%) и производитель электромобилей Tesla (71,2%).

Американские компании составляют в общем рейтинге 41%, а среди лидеров отраслей — 37%. Это лучшие результаты среди всех стран.

В список попали 15 российских компаний. Лидером стал Сбербанк, показавший совокупную доходность в 28,4%. В глобальном рейтинге он занимает 50-е место.

В список Global 2000 крупнейших публичных компаний по версии журнала Forbes попали 24 российские компании. Среди них самое высокое место занимает Сбербанк. Он поднялся с 402-го на 51-е место в списке.