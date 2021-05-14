Более 20 российских компаний попали в рейтинг Forbes

Журнал Forbes составил список крупнейших публичных компаний Global 2000. В рейтинг попали сразу 24 российские компании. В перечне оказались и новички.

Согласно рейтингу, самое высокое место среди российских компаний занимает Сбербанк. Финансовая организация расположилась на 51-й строчке, поднявшись на нее с 402-го места.

Среди новичков в рейтинге оказались такие компании из России, как X5 Retail Group, «Русгидро», En+ Group и ПИК. Вылетели из списка американского издания «Алроса» и Polymetal. Всего в перечне 24 российские компании.

В тройку лидеров Forbes попала китайская компания ICBC, а также американские организации JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway.

Ранее Forbes опубликовал список спортсменов с самым большим доходом. Лидером рейтинга стал ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. За прошедший год ему удалось заработать 180 миллионов долларов. Большую часть денег он сколотил на продаже своей доли в бренде виски Proper No. Тwеlvе.