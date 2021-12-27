Верке Сердючке предлагали баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году

Украинский артист Андрей Данилко, который широко известен по образу Верки Сердючки, мог помешать действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому занять этот пост, если бы также выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом заявила журналистка Алеся Бацман.

В эфире телеканала «Украина 24» Бацман отметила, что Данилко мог быть одним из тех, «кто полностью перевернул тогда политический ландшафт», если бы решил баллотироваться в президенты Украины.

«Очень многие люди от разных партий» уговаривали Данилко заняться политикой, утверждает журналистка. Артисту, по ее словам, обещали помочь с финансовой составляющей вопроса.

«Он сказал: „Я хочу сохранить себя“. Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», — привело РИА «Новости» слова Бацман.

Также на пост президента Украины мог претендовать лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, отметила журналистка. По ее словам, ему «все пророчили судьбу президента». Однако в отличии от Зеленского, Вакарчук не решился попробовать себя в политике.

Андрей Данилко последние три года отказывается выступать в России. По его словам, на гастроли он не хочет ездить по трем причинам. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело и дорого, отметил артист, добавив, что у него большой коллектив. Во-вторых, Данилко признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Третья причина связана с тем, что выступление украинских артистов в России всегда обсуждается в негативном контексте.