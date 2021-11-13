Верка Сердючка объяснила, почему перестала выступать в России

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, последние три года отказывается выступать в России. По словам певца, на гастроли он не хочет ездить по трем причинам.

По словам Данилко, хотя отношения России и Украины очень напряженные, он все равно продолжает получать приглашения выступить в Москве — выступить на свадьбе или дать частный концерт, но он отказывается, написало NEWS.ru.

«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой — и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — пояснил артист.

Помимо этого, Данилко признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Третья причина связана с тем, что выступление украинских артистов в России всегда обсуждается в негативном контексте.

«Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран», — заключил он.

У себя на родине Данилко продолжает давать концерты, участвует в шоу «Маска». Помимо этого, он записывает новые песни.