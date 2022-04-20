«Известия»: Лободе, Монатику, Беднякову и еще 26 звездам закрыли въезд в Россию на 50 лет

Некоторым украинским деятелям шоу-бизнеса могут закрыть въезд на территорию России. Список из 31 артиста — уроженца Украины опубликовали «Известия».

Издание получило документ от своего источника. В список вошли публичные люди, которые не поддержали спецоперацию РФ на Украине. Предположительно, именно их высказывания и могут являться поводом для запрета на въезд в Россию. Ограничение могут продлить на 50 лет, до 2072 года.

«В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров („Мир наизнанку“), Николай Серга („Орел и решка“), Андрей Бедняков („Орел и решка“), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая („Последний богатырь“)», — сообщили в «Известиях».

Российские правоохранительные органы пока не прокомментировали список. В поддержку инициативы уже выступила политолог Наталья Елисеева. Она заявила, что осуждение действий того или иного государства — повод отказаться от заработка в этой стране.

Депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с подобным предложением относительно российских звезд. Он сказал, что уехавшие «во временную эмиграцию» публичные граждане РФ могут навсегда остаться за пределами родины.