Мир 20 июня 2023, 16:49 Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановской Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию адвокатов Тихановской РИА «Новости»

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Приговор в 15 лет колонии для бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики, опубликовав решение по отказу в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов оппозиционного политика.

«Приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в сообщении на сайте суда.

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Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам колонии заочно в начале марта. Такое решение вынес Минский городской суд. Уехавшего из страны политика признали виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского сообщества.

Свою кандидатуру на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выставила в 2020 году после ареста супруга Сергея. После оглашения результатов голосования, на котором победил действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко политик уехала за границу.

Она отметила, что больше не намерена претендовать на пост главы государства, заявив, что она может принести пользу в другом статусе. В последние годы Тихановская постоянно живет в Латвии, где открыла свой офис. После ее отъезда белорусские следователи открыли против Тихановской уголовное дело за создание поддельных органов государственной власти за границей.